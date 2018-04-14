Петр Толстой предложил заменить лекарства из США боярышником и корой дуба

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во время эфира программы "60 минут" на канале "Россия 1" предложил вместо американских лекарств пить боярышник и заваривать кору дуба в случае принятия ответных мер на антироссийские санкции.

Во время обсуждения Борис Надеждин заявил, что возможный ответ России создает проблемы не для американского бизнеса, а для российских граждан. Он добавил, что сейчас он пьет лекарства, произведенные в стране "возможного противника".

"Выплевывайте. Кору дуба заваривайте", — с иронией посоветовал ему Толстой.

Надеждин рассказал, что в советское время, когда ему поставили диагноз гипертония, ему прописали боярышник.

"Вот, да, боярышник", — согласился с рецептом вице-спикер Госдумы. После этого он поинтересовался у оппонента, какие именно лекарства он пьет, но тот отказался их назвать, дабы не рекламировать производителя.

После этого Толстой заявил, что возможные ответные меры предполагают запрет сделок с компаниями, где доля капитала из США и других стран, присоединившихся к санкциям против России, составляет более 25 процентов.

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" Толстой объяснил свою реплику о боярышнике и коре дуба, заявив, что это была шутка. "Если люди шуток не понимают, остается только сожалеть об утрате чувства юмора. Мне кажется, как раз те, кто это обсуждают в соцсетях, могли бы им как-то запастись", — добавил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой принять законопроект об ответных мерах на американские санкции против России. Он предусматривает приостановку сотрудничества с Вашингтоном в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях. Кроме того, депутаты предложили запретить импорт алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции из США.