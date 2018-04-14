Без вреда для России: Госдума подготовила ответные меры на санкции США

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Госдуме подготовили законопроект об ответных мерах на американские санкции против России. С соответствующей инициативой выступили главы фракций и председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Документ предусматривает приостановку сотрудничества с Вашингтоном в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях. Кроме того, депутаты предложили запретить импорт алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции из США.

"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к России мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", — заявил Спикер Госдумы.

Володин также добавил, что проект закона обсудят на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, а его положения проработают с экспертами и правительством. После всех изменений проект рассмотрят на заседании нижней палаты парламента.

Помимо этого, в пресс-службе Госдумы объяснили, что законопроект разработан как ответная мера на недружественные и неконструктивные действия Вашингтона, а также на введение ограничительных мер в адрес Москвы.

Вице-спикер ведомства уточнил, что запрет не коснется ввоза товаров для личного пользования.

В свою очередь, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что в законопроекте утвердят список американских граждан, которым запретят въезд в Россию.

Также первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что проект ответных мер послужит толчком для развития российской экономики.

"Мы не раз говорили о том, что подобные запреты со стороны США являются стимулом для развития российской экономики. Что касается КПРФ, мы считаем, что и в этот раз это будет толком к развитию российской экономики", — заключил Мельников.

Кроме того, вице-спикер ведомства Петр Толстой добавил, что в ходе обсуждения законопроекта, ответные меры могут расширить.

"При необходимости, конечно, у нас есть все механизмы для того, чтобы этот ответ был чувствительным и достаточно гибким", — уточнил он.

Без вреда для России

Российские парламентарии также выразили уверенность, что ответные меры на американские санкции не навредят России.

По словам заместителя председателя Госдумы по информационный политике, информационным технологиям и связи Владимира Крупенникова, запрет на закупки программного обеспечения (ПО) из США для государственных и муниципальных нужд не приведет к катастрофе, поскольку в России уже действует запрет на импортное ПО при наличии отечественного аналога.

"И у нас давно уже действует законодательно норма, которая не позволяет закупать импортное ПО в случае, если есть аналогичное российское. Поэтому здесь никакой особой катастрофы не происходит. Это уже не один год внедряется, просто сейчас, думаю, этот процесс пойдет быстрее. Потому что он шел вяловато, а сейчас он пойдет быстрее", — заявил депутат.

Крупенников добавил, что государственные предприятия и учреждения уже переходят на российское ПО. В частности, оборонные предприятия заменяют Windows на альтернативные отечественные разработки.

Также в Совете Федерации исключили вероятный вред от российских контрмер.

Так, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что приостановка сотрудничества с Вашингтоном в ряде сфер не отразится на состоянии соответствующих российских отраслей.

"Атомная, авиастроительная, ракетно-космическая отрасли — это стратегически важные сферы нашей промышленности и экономики. Поэтому освобождение их от взаимосвязи с враждебной нам страной обусловлено требованием в том числе национальной безопасности. Атомная энергетика, космо- и самолётостроение России абсолютно самодостаточны, независимы от иностранных поставок товаров, работ и услуг, на соответствующих рынках мы выступаем скорее как экспортеры. Поэтому приостановление сотрудничества с США и их сателлитами никак не отразится на состоянии данных российских отраслей", — заключил Бондарев.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин предрек американскому концерну Boeing временное прекращение производства, если Россия запретит поставки титана в США.

"Россия является крупнейшим производителем титана. По данным экспертов, американское самолетостроение зависит от российских поставок титана на 30-40%. Если мы не будем поставлять титан, то они будут вынуждены остановить конвейеры, пока концерн не найдет нового партнера", — сказал Рябухин.

Очередные антироссийские санкции

Шестого апреля Министерство финансов США объявило о расширении ограничительных мер в адрес России. В санкционном списке появились 24 чиновника и безнесмена, а также 14 компаний.

Вашингтон назвал новые меры "сигналом для Москвы". При этом американская сторона уточнила, что новые санкции не связаны с какими-либо конкретными событиями, а обусловлены "беззастенчивыми тенденциями поведения России по всему миру".

В МИД отреагировали на недружественные действия США, пообещав принять жесткие. Также в ведомстве отметил, что предыдущие 50 санкционных раундов не принесли Вашингтону никакого результата.