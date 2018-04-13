Дворкович о новых санкциях США: вопрос, присоединится ли ЕС к этой глупости

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович назвал глупостью новые санкции США против России и отметил, что пока остается открытым вопрос, присоединится ли к ним ЕС.

"Сейчас мы действуем в условиях новых санкций (США против России — ред.). И опять (стоит вопрос — ред.), Европа присоединится к этой глупости или нет. А если присоединится, ну какие европейские компании будут нашими партнерами", — сказал Дворкович на пленарной сессии Красноярского экономического форума.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).