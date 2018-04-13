В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику США.

"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к России мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", — сказал председатель нижней палаты парламента журналистам.

Володин заявил, что проект закона обсудят на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разошлют в регионы, проработают с экспертами и правительством. После этого его рассмотрят на ближайшем заседании Госдумы.

Как пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента, законопроект разработан как ответная мера на недружественные и неконструктивные действия США, а также на введение антироссийских санкций.

Расширение антироссийских санкций

Министерство финансов США в пятницу объявило о расширении ограничительных мер в адрес Москвы. В список санкций внесли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.

США назвали новые меры "сигналом для Москвы". При этом Вашингтон пояснил, что очередные ограничения не связаны с какими-либо конкретными событиями, а обусловлены "беззастенчивыми тенденциями поведения России по всему миру".

В российском МИД заявили, что Москва не оставит новые действия без ответа и примет жесткие меры. В ведомстве также отметили, что предыдущие 50 санкционных раундов не принесли Вашингтону никакого результата.