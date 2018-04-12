В Минэкономразвития пообещали ответить на санкции США, не нарушая норм ВТО

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия ответит на новые санкции со стороны США без нарушения норм международной торговли, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев.

"Если говорить про новые индивидуальные (персональные) санкции США, то это элемент нерыночной конкуренции, таким образом усугубляется положение игрока на рынке… Считаем эти санкции необоснованными и нарушающими принципы здоровой конкуренции", — заявил замминистра.

Он напомнил, что любое такое решение сказывается на капитализации компаний, поэтому первый эффект от санкций – это экономический ущерб конкретной компании без подтверждения факта ущерба, который наносила или не наносила США ее деятельность.

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил правительству проработать ответные меры.

"Мы приверженцы норм и правил ВТО, такие механизмы есть, убежден, что при выполнении поручения председателя правительства будет в максимально возможной степени учитываться этот фактор, а также, несомненно, приоритет защиты национальных интересов", — подчеркнул Груздев.

Также он назвал "нелегитимным" решение США о повышении пошлин на сталь и алюминий. Россия уже выразила свое несогласие на площадке ВТО и рассматривает все возможные варианты ответа, добавил замминистра.

На прошлое неделе США ввели очередные санкции против России. В список попали ряд крупных бизнесменов и компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Санкции также охватывают любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.

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