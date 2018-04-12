В Минэкономразвития пообещали ответить на санкции США, не нарушая норм ВТО

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия ответит на новые санкции со стороны США без нарушения норм международной торговли, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев.
Он напомнил, что любое такое решение сказывается на капитализации компаний, поэтому первый эффект от санкций – это экономический ущерб конкретной компании без подтверждения факта ущерба, который наносила или не наносила США ее деятельность.
Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил правительству проработать ответные меры.
"Мы приверженцы норм и правил ВТО, такие механизмы есть, убежден, что при выполнении поручения председателя правительства будет в максимально возможной степени учитываться этот фактор, а также, несомненно, приоритет защиты национальных интересов", — подчеркнул Груздев.
На прошлое неделе США ввели очередные санкции против России. В список попали ряд крупных бизнесменов и компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Санкции также охватывают любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.
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