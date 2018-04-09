Правительство разработает меры поддержки для попавших под санкции компаний

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции США.

"Что же касается тех наших компаний, которые попали под вот эти самые санкции, нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить поддержку. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса", — сказал Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.

"Я просил бы присутствующих, а также, естественно, министров, ведомства выработать конкретные предложения, какую конкретную поддержку здесь можно было бы компаниям оказать", — добавил премьер, обращаясь к участникам совещания.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний.