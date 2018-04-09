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Реакция на санкции

"Не вопрос фантазии": Россия прорабатывает ответные меры на санкции США

Сюжет:
Расширение санкций США против России (102)
07:3209.04.2018
632417
© РИА НовостиЗдание МИД России. Архивное фотоЗдание МИД России. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. МИД России занимается списком возможных ответных мер на американские санкции, ответ Москвы прорабатывается, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

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"Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются", — сказала она, отвечая на вопрос, каким будет ответ России на новые ограничительные меры США.

Также Захарова добавила, что пока рано говорить, насколько жесткими будут ответные меры.

"Я бы не хотела забегать вперед. Это не вопрос фантазии, это вопрос проработанности", — подчеркнула она.

Помимо этого, официальный представитель МИД объяснила, по какой причине США и ряд других западных стран вводят санкции против Москвы. По словам Захаровой, истинный мотив для ограничительных мер заключается не во мнимом вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и не из-за воссоединения России с Крымом.

Валентина Матвиенко
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации РФ
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Они (санкции. — Прим. ред.) сколько лет уже идут. До этого нам говорили, что это понятно, это потому, что Крым. А до Крыма? Мы вот в таком режиме ориентировочно с 2011-2012 годов. Это в таком режиме. Нам-то очевидно, за что это. Это не связано ни с некими вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной. Это такая стратегия, игра такая — "дави Россию", — отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД, Западу санкции также нужны для того, чтобы российское общество стало разобщенным, а по возможности и "обнищало". "Вот тогда с нами все дружат, вот тогда мы всем угодны и всем нравимся", — добавила она.

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
CC BY 2.0 / Tim Wang / 美国财政部。
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При этом цель России остается прежней и заключается в сотрудничестве, уточнила Захарова.
Захарова подчеркнула, что цель России — сотрудничество.

"Каждый раз мы говорим, что мы за конструктивный диалог, каждый раз мы говорим, что мы готовы за столом переговоров решать вопросы. Где это антизападный курс, где это нагнетание агрессии?", — заключила она.

Расширение антироссийских санкций США

Министерство финансов США в пятницу объявило о расширении ограничительных мер в адрес Москвы. В список санкций внесли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В перечне, в частности, упомянуты глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент "Русала" и En+ Group Олег Дерипаска, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, а также связанные с ними компании.

Соединенные штаты назвали новые меры "сигналом для Москвы". В Белом доме позже пояснили, что очередные санкции не связаны с какими-либо конкретными событиями, а их причиной стали "продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

В свою очередь, МИД посоветовал США избавиться от иллюзий и анонсировал жесткий ответ.

Введение санкций против России и ответные шаги
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Введение санкций против России и ответные шаги
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Реакция на санкции
Комментарии
5 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Николай Злобин
А есть ли чем отвечать или так просто сказать?
07:46
09.04.2018
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Иван Неизвестно
Е:сть чем ответить! гнусных амеров не пустят в гг. Задрищенск и Мухосранск, и не продадут им фаефурики с бояркой. пусть они умрут с похмелья
07:57
09.04.2018
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