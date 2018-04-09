"Не вопрос фантазии": Россия прорабатывает ответные меры на санкции США

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. МИД России занимается списком возможных ответных мер на американские санкции, ответ Москвы прорабатывается, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".
64.9%Да
29.9%Их снимут, но не очень скоро
5.2%Санкции скоро снимут
Также Захарова добавила, что пока рано говорить, насколько жесткими будут ответные меры.
"Я бы не хотела забегать вперед. Это не вопрос фантазии, это вопрос проработанности", — подчеркнула она.
Помимо этого, официальный представитель МИД объяснила, по какой причине США и ряд других западных стран вводят санкции против Москвы. По словам Захаровой, истинный мотив для ограничительных мер заключается не во мнимом вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и не из-за воссоединения России с Крымом.
По словам официального представителя МИД, Западу санкции также нужны для того, чтобы российское общество стало разобщенным, а по возможности и "обнищало". "Вот тогда с нами все дружат, вот тогда мы всем угодны и всем нравимся", — добавила она.
Захарова подчеркнула, что цель России — сотрудничество.
"Каждый раз мы говорим, что мы за конструктивный диалог, каждый раз мы говорим, что мы готовы за столом переговоров решать вопросы. Где это антизападный курс, где это нагнетание агрессии?", — заключила она.
Расширение антироссийских санкций США
Министерство финансов США в пятницу объявило о расширении ограничительных мер в адрес Москвы. В список санкций внесли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.
Соединенные штаты назвали новые меры "сигналом для Москвы". В Белом доме позже пояснили, что очередные санкции не связаны с какими-либо конкретными событиями, а их причиной стали "продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".
В свою очередь, МИД посоветовал США избавиться от иллюзий и анонсировал жесткий ответ.