МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В российском МИД пообещали "жесткий ответ" на новые санкции США в отношении ряда должностных лиц, организаций и бизнесменов.
В МИД отметили, что предыдущие 50 санкционных раундов не принесли никакого результата американской стороне, однако Вашингтон продолжает пугать отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием имущественных и финансовых активов, при этом забывая, что отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом.
В дипломатическом ведомстве также вновь призвали американский коллег поскорее избавиться от иллюзий, что с Россией можно разговаривать языком рестрикций.
63.9%Да
30.6%Их снимут, но не очень скоро
5.5%Санкции скоро снимут
Перерождение Америки
Российские дипломаты также выразили мнение, что происходит своеобразное перерождение Америки: США все больше отрекаются от того, что прежде сами превозносили в качестве основополагающих "американских ценностей".
В МИД, в частности, напомнили, что силовой захват российских дипломатических учреждений в США не только является грубейшим нарушением международных норм, но и продемонстрировал, что некогда священное для американцев право собственности превратилось в пустой звук.
В ведомстве также отметили, что Вашингтон использует санкционный метод для устранения конкурентов на зарубежных рынках. Тем самым, подчеркнули дипломаты, США фактически записали себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции.
Наконец, об отношении к правам человека ярко свидетельствует легализация в начале XXI века средневековых пыток, содержание узников в правовом вакууме на военной базе в Гуантанамо и секретных тюрьмах ЦРУ", — констатировали дипломаты.
Без изменений
В МИД также акцентировали внимание американских коллег на том, что новые антироссийские санкции не приведут к тому, что Москвы свернет избранного курса.
"Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество"
"Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию, в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом", — заявили дипломаты.
Ошибочный шаг
Посольство в Вашингтоне также прокомментировало решение американских властей ввести новые санкции. В частности, дипломаты назвали действия США ошибочным шагом, который ведет к разрушению свободы предпринимательства и интеграционных процессов в мировой экономике.
В учреждении также посетовали, что новые ограничительные меры направлены против российского народа, так как затрагивают многотысячные коллективы предприятий.
Россия изолируется от Запада
Американские дипломаты, в свою очередь, заявили, что новые санкции являются определенным "сигналом" России. Как отметили в Госдепе, российская сторона осуществляла постоянную "агрессию" против США и их союзников, а новые ограничительные меры должны убедить российских властей, что "злонамеренные действия Москвы повлекут существенные последствия".
При этом в Вашингтоне подчеркнули, что новые антироссийские санкции не предполагают, что США хотят разрыва отношений с Россией.
"Это не означает, что Соединенные Штаты разрывают диалог с Россией. Администрация создала ряд каналов общения с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам. Мы продолжаем искать позитивного разрешения этих вопросов", — сказал представитель Госдепа.
"На настоящий момент мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада", — заявили в американском дипломатическом учреждении.
"В Госдепе также назвали основные претензии к российской стороне, среди которых "злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации".
Москва, в свою очередь, многократно отвергала подобные обвинения, называя их голословными.
Новые санкции
Новые санкции связаны с "поведением России" в контексте Крыма, украинского кризиса, сирийского конфликта и кибератак.