В Думе назвали присоединение Эстонии к "списку Магнитского" зависимостью

ТАЛЛИН, 30 мар – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа рассказал, почему решение эстонского правительства запретить въезд в республику россиянам из американского "списка Магнитского" свидетельствует о полном отсутствии у Таллина собственной внешней политики.

Чепа напомнил, что "список Магнитского" и антироссийские санкции, которые стали называться "санкциями Магнитского", пришли на смену поправке "Джексона – Вэника", десятилетиями действовавшей в отношении Советского Союза.

Подключение Эстонии к этим санкциям, по мнению Чепы, подтверждает отсутствие самостоятельности ее властей в принятии решений.

Зампред комитета Госдумы уверен, что это решение Эстонии вызовет только дальнейшее ухудшение отношений с Россией.

"Действия стран, которые пляшут под дудку Америки, вызывают только сожаление и сочувствие", — приводит слова Чепы Sputnik Эстония.

Правительство Эстонии 29 марта решило запретить въезд в республику 49 лицам, якобы связанным с грубыми нарушениями прав человека, в том числе со смертью Сергея Магнитского.

Магнитский скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. Его обвиняли в налоговых махинациях. Сам он утверждал, что в России со стороны чиновников произошло масштабное санкционированное хищение.

Смерть Магнитского вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о недопустимости политизации этого дела.

Впоследствии "акт Магнитского" приобрел статус глобального закона: под санкции могут попасть не только россияне, но и граждане любых стран, нарушающие, по мнению США, права человека.

Все новости Эстонии читайте на сайте Sputnik Эстония >>