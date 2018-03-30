В Думе назвали присоединение Эстонии к "списку Магнитского" зависимостью

ТАЛЛИН, 30 мар – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа рассказал, почему решение эстонского правительства запретить въезд в республику россиянам из американского "списка Магнитского" свидетельствует о полном отсутствии у Таллина собственной внешней политики.
Подключение Эстонии к этим санкциям, по мнению Чепы, подтверждает отсутствие самостоятельности ее властей в принятии решений.
Зампред комитета Госдумы уверен, что это решение Эстонии вызовет только дальнейшее ухудшение отношений с Россией.
"Действия стран, которые пляшут под дудку Америки, вызывают только сожаление и сочувствие", — приводит слова Чепы Sputnik Эстония.
Правительство Эстонии 29 марта решило запретить въезд в республику 49 лицам, якобы связанным с грубыми нарушениями прав человека, в том числе со смертью Сергея Магнитского.
Магнитский скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. Его обвиняли в налоговых махинациях. Сам он утверждал, что в России со стороны чиновников произошло масштабное санкционированное хищение.
Смерть Магнитского вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о недопустимости политизации этого дела.
Впоследствии "акт Магнитского" приобрел статус глобального закона: под санкции могут попасть не только россияне, но и граждане любых стран, нарушающие, по мнению США, права человека.
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