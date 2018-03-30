В МИД вызвали послов стран, выславших российских дипломатов

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Послов стран, выславших российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", вызвали в МИД, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что приглашение получили руководители дипмиссий стран, "предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией".

Послам вручат ноты протеста и объявят об ответных мерах Москвы.

Накануне в МИД вызывали американского посла Джона Хантсмана. Ему объявили о высылке шестидесяти американских дипломатов и закрытии представительства США в Санкт-Петербурге. Меры стали ответом на решение Вашингтона о выдворении шестидесяти российских дипломатов и упразднении генконсульства в Сиэтле.

В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

"Дело Скрипаля"

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии утверждают, что экс-агента отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР химоружия с таким наименованием не существовало, а для обозначения токсинов использовали цифры.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. В совокупности диппредставительства покинут более 150 сотрудников МИД.