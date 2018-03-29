Джабаров назвал возможный арест активов в США разбоем

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архив

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архив

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Возможный арест российских активов в США — это разбой, противоречащий международным нормам, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это разбой, самый настоящий. Разбойники так поступают — нападают и отнимают имущество", — сказал он.

По словам Джабарова, подобные действия показывают, что в США могут быть нарушены принципиальные права и свободы человека.

"Дело Скрипаля — это полный пшик, и им нельзя прикрывать такие действия", — заявил сенатор.