Чижов: Западу стоит ожидать адекватного ответа России на высылку дипломатов

БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Западу стоит ожидать адекватного ответа Москвы на решения о высылке российских дипломатов, заявил во вторник постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Нужно ожидать адекватного ответа", — заявил Чижов в интервью каналу Euronews, отвечая на вопрос журналиста, каких теперь мер стоит ожидать Западу после решений о высылке российских дипломатов.

"Я глубоко разочарован, так как некоторая часть стран, половина членов, решила следовать ложной солидарности, следовать инициативе Великобритании, которая основана не на конкретных доказательствах, а на подозрениях и предположениях",- сказал Чижов на просьбу прокомментировать тот факт, что даже ряд стран ЕС, которые считаются расположенными к диалогу с Россией, присоединились к акции по высылке дипломатов.

"Я не вижу объективной причины для конфликта, как вы говорите, РФ и Запада. Запад уже расколот", — ответил Чижов на вопрос, не ожидает ли он теперь конфликта в духе "холодной войны".

"Когда британский премьер Тереза Мэй заявляет об уровне солидарности и единства и говорит, что это является доказательством того, что усилия России по расколу ЕС напрасны, то она сама вносит вклад в раскол ЕС, потому что половина стран-участниц присоединилась к Великобритании, а половина нет", — заявил российский постпред.