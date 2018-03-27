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Реакция на санкции

Лавров пообещал ответить на "хамство" Запада после высылки дипломатов

Сюжет:
Массовая высылка российских дипломатов (363)
23:3427.03.2018
(обновлено: 23:35 27.03.2018)
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© Фото : МИД РФ Сергей Лавров на международной конференции по Афганистану в Ташкенте. 27 марта 2018Сергей Лавров на международной конференции по Афганистану в Ташкенте. 27 марта 2018
© Фото : МИД РФ

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава МИД Cергей Лавров заявил, что Россия ответит на "хамство" стран Запада, которые высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
В Госдепе назвали число высланных по "делу Скрипаля" российских дипломатов

"Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем", — сказал министр журналистам в Ташкенте.

"Колоссальное давление”

Он также отметил, что высылка дипломатов из некоторых стран – "результат колоссального давления, колоссального шантажа, который сейчас является главным инструментом Вашингтона на международной арене”.

По словам министра, ситуация вокруг "дела Скрипаля” доказывает, что в мире осталось не так много стран, проводящих независимую политику.

"Напрашивающийся вывод заключается в том, что правы мы были, когда несколько раз подчеркивали, как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе", – сказал Лавров.

"Ответим каждому”

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Россия готовит ответные меры.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Захарова рассказала о провале Мэй

"По всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов и по закрытию генерального консульства РФ в США, в частности, в Сиэтле", — заявила она в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.

Решение за президентом

Пресс-секретарь президента, в свою очередь, заявил, что "Россия будет руководствоваться принципом взаимности”.

По его словам, Кремлю и МИД предстоит проанализировать ситуацию. "Основной анализ будет проведен в нашем дипломатическом ведомстве. После этого президенту будут доложены предложения, будут представлены предложения об ответных шагах", — сказал он журналистам.

Песков добавил, что окончательное решение примет глава государства.

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Ben Stansall
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Пресс-секретарь также подчеркнул, что Запад ошибается, обвиняя Россию в покушении на бывшего двойного агента.

Мы уже заявляли и еще раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу", — сказал журналистам Песков.

"Консолидированный демарш"

По мнению политолога, члена экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексея Зудина, Россия ответит на недружественную акцию с учетом уровня отношений со странами, подвергшимися давлению Вашингтона.

"То есть вполне возможно, что Москва в своих ответных мерах будет учитывать качество отношений с конкретными странами. Не секрет, что страны, которые приняли участие в этом беспрецедентном дипломатическом демарше, сделали это, руководствуясь разными мотивами. И многие, если не большинство, сделали это вынужденно, оказавшись под очень сильным давлением со стороны США и Великобритании", – сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Госдеп: Россия должна признаться в атаке на Скрипаля

Он также назвал действия Запада попыткой организовать против Москвы "консолидированный демарш”.

Что произошло

Накануне 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля”. В частности, Вашингтон вышлет 60 человек и закроет российское генконсульство в Сиэтле.

Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в городе Солсбери.

Руководитель Македонии Георге Иванов. Архивное фото
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Президент Македонии назвал поспешным решение выслать российского дипломата

Лондон утверждает, что к их отравлению веществом А234 причастна Москва. После происшествия Британия выслала 23 российских дипломата и заморозила контакты с Россией на высоком уровне. Москва в ответ объявила персонами нон грата такое же число сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

При этом никаких реальных доказательств причастности России к инциденту нет. Москва неоднократно называла обвинения в свой адрес провокацией.

Какие страны высылают российских дипломатов
© РИА Новости, Инфографика
Какие страны высылают российских дипломатов
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