Лавров пообещал ответить на "хамство" Запада после высылки дипломатов

Сергей Лавров на международной конференции по Афганистану в Ташкенте. 27 марта 2018

Сергей Лавров на международной конференции по Афганистану в Ташкенте. 27 марта 2018

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава МИД Cергей Лавров заявил, что Россия ответит на "хамство" стран Запада, которые высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем", — сказал министр журналистам в Ташкенте.

"Колоссальное давление”

Он также отметил, что высылка дипломатов из некоторых стран – "результат колоссального давления, колоссального шантажа, который сейчас является главным инструментом Вашингтона на международной арене”.

По словам министра, ситуация вокруг "дела Скрипаля” доказывает, что в мире осталось не так много стран, проводящих независимую политику.

"Напрашивающийся вывод заключается в том, что правы мы были, когда несколько раз подчеркивали, как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе", – сказал Лавров.

"Ответим каждому”

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Россия готовит ответные меры.

"По всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов и по закрытию генерального консульства РФ в США, в частности, в Сиэтле", — заявила она в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.

Решение за президентом

Пресс-секретарь президента, в свою очередь, заявил, что "Россия будет руководствоваться принципом взаимности”.

По его словам, Кремлю и МИД предстоит проанализировать ситуацию. "Основной анализ будет проведен в нашем дипломатическом ведомстве. После этого президенту будут доложены предложения, будут представлены предложения об ответных шагах", — сказал он журналистам.

Песков добавил, что окончательное решение примет глава государства.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что Запад ошибается, обвиняя Россию в покушении на бывшего двойного агента.

Мы уже заявляли и еще раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу", — сказал журналистам Песков.

"Консолидированный демарш"

По мнению политолога, члена экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексея Зудина, Россия ответит на недружественную акцию с учетом уровня отношений со странами, подвергшимися давлению Вашингтона.

"То есть вполне возможно, что Москва в своих ответных мерах будет учитывать качество отношений с конкретными странами. Не секрет, что страны, которые приняли участие в этом беспрецедентном дипломатическом демарше, сделали это, руководствуясь разными мотивами. И многие, если не большинство, сделали это вынужденно, оказавшись под очень сильным давлением со стороны США и Великобритании", – сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Он также назвал действия Запада попыткой организовать против Москвы "консолидированный демарш”.

Что произошло

Накануне 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля”. В частности, Вашингтон вышлет 60 человек и закроет российское генконсульство в Сиэтле.

Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в городе Солсбери.

Лондон утверждает, что к их отравлению веществом А234 причастна Москва. После происшествия Британия выслала 23 российских дипломата и заморозила контакты с Россией на высоком уровне. Москва в ответ объявила персонами нон грата такое же число сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

При этом никаких реальных доказательств причастности России к инциденту нет. Москва неоднократно называла обвинения в свой адрес провокацией.