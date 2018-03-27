Лавров назвал высылку дипломатов из стран Запада хамством

ТАШКЕНТ, 27 мар — РИА Новости. Россия обязательно ответит на "хамство" стран Запада, которые высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем", — сказал министр журналистам в Ташкенте.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, Вашингтон вышлет 60 человек и закроет российское генконсульство в Сиэтле.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на действия США.