Лавров назвал высылку дипломатов из стран Запада хамством

ТАШКЕНТ, 27 мар — РИА Новости. Россия обязательно ответит на "хамство" стран Запада, которые высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, Вашингтон вышлет 60 человек и закроет российское генконсульство в Сиэтле.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на действия США.