Лавров отметил несоответствие британских санкций англо-саксонской системе

АСТАНА, 16 мар — РИА Новости. Новые санкции США в отношении России не вписываются в англо-саксонскую правовую систему, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Отсутствие фактов (вмешательства в выборы в США — ред.) компенсируется все новыми и новыми волнами санкций за одно и то же, что не вписывается даже в англо-саксонское право. Сейчас такое время, когда англо-саксонская система права и правосудия показывает себя с совершенно необычной стороны", — заявил министр во время пресс-конференции.

США расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года — наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела. Санкции введены против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а также исполнительного указа о блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность.

Санкции, в частности, введены в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина и компаний, входящих в его холдинг "Конкорд". Санкции введены также против ФСБ и ГРУ и против руководства ГРУ. Эти санкции означают, что активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними какие-либо дела.

