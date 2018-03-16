В МИД рассказали об ответе на новые антироссийские санкции США

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Москва в ответ на последние санкции Вашингтона дополнит свой черный список новой "группой американских деятелей", заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

При этом Россия будет исходить из принципа паритета, отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что готовящиеся ответные меры — это не выбор и не метод Москвы.

"Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами", — сказал он.

При этом, по словам Рябкова, Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений.

"Вновь подтверждаем, что в этой нашей решимости нас не поколеблют никакие происки противников, которых немало по ту сторону Атлантического океана", — добавил замглавы МИД.

Он также призвал американских политиков задуматься о том, что они играют с огнем, разрушая российско-американские отношения, "поскольку одновременно расшатывают глобальную стабильность".

Новые санкции

Накануне американский Минфин ввел санкции против 19 человек и пяти организаций в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и указа о "Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".

Под санкции попали 13 россиян, которые, как считают в Вашингтоне, "вмешались в американские выборы". Ограничительные меры также коснутся шести сотрудников ГРУ, в том числе начальника ведомства Игорь Коробов.

Кроме того, в документе значатся компании бизнесмена Евгения Пригожина, входящие в его холдинг "Конкорд", Агентство интернет-исследований, ФСБ и ГРУ.

При этом в Госдепартаменте допустили введения новых санкций против России в связи с "делом Скрипаля".