МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) попросил главу Роскомнадзора Александра Жарова обязать все СМИ указывать антироссийскую направленность западных санкций при их упоминании в материалах.

"Прошу Вас рассмотреть целесообразность и возможность внесения изменений в действующие нормативные акты с целью дополнений всех сообщений в прессе и СМИ, касающихся темы санкций, специальной пометкой об их антироссийской направленности. Другими словами, каждое новостное упоминание понятия "санкции" должны дополняться словом "антироссийские", — пишет Милонов в письме Жарову, которое находится в распоряжении РИА Новости.

В качестве примера депутат привел опыт внедрения правила для СМИ об обязательном указании принадлежности той или иной группировки к перечню запрещенных террористических объединений на территории РФ.

"Мы все понимаем, что пресса и СМИ, по сути, являются главным источником формирования представления людей о происходящем в мире, об отношениях между государствами и о причинно-следственных связях тех или иных событий во внутренней и международной политике. В данной связи логичным шагом стало бы расширение разъяснительной роли государства при освещении международной обстановки в СМИ", — поясняет парламентарий.

Милонов считает, что, в частности, тема санкций Евросоюза и США против России "не находят в отечественных СМИ, особенно в изданиях так называемого "либерального толка", должного пояснения".

"Граждане, читая или просматривая новости по теме западных санкций, могут сделать ошибочные выводы относительно реальных причин возникновения антироссийской политики Запада. Более того, подача данной темы в ряде либеральных изданий может в корне исказить природу возникновения данного конфликта", — подчеркивает политик.