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Реакция на санкции

В ГД предложили дополнять каждое упоминание санкций словом "антироссийские"

08:1913.03.2018
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фотоЧлен комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) попросил главу Роскомнадзора Александра Жарова обязать все СМИ указывать антироссийскую направленность западных санкций при их упоминании в материалах.

Госдума РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Прошу Вас рассмотреть целесообразность и возможность внесения изменений в действующие нормативные акты с целью дополнений всех сообщений в прессе и СМИ, касающихся темы санкций, специальной пометкой об их антироссийской направленности. Другими словами, каждое новостное упоминание понятия "санкции" должны дополняться словом "антироссийские", — пишет Милонов в письме Жарову, которое находится в распоряжении РИА Новости.

В качестве примера депутат привел опыт внедрения правила для СМИ об обязательном указании принадлежности той или иной группировки к перечню запрещенных террористических объединений на территории РФ.

"Мы все понимаем, что пресса и СМИ, по сути, являются главным источником формирования представления людей о происходящем в мире, об отношениях между государствами и о причинно-следственных связях тех или иных событий во внутренней и международной политике. В данной связи логичным шагом стало бы расширение разъяснительной роли государства при освещении международной обстановки в СМИ", — поясняет парламентарий.

Стенд ОАО Рособоронэкспорт. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Милонов считает, что, в частности, тема санкций Евросоюза и США против России "не находят в отечественных СМИ, особенно в изданиях так называемого "либерального толка", должного пояснения".

"Граждане, читая или просматривая новости по теме западных санкций, могут сделать ошибочные выводы относительно реальных причин возникновения антироссийской политики Запада. Более того, подача данной темы в ряде либеральных изданий может в корне исказить природу возникновения данного конфликта", — подчеркивает политик.

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© Инфографика
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Реакция на санкции
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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servantes1986
Лучше бы обязали добавлять "казалось бы вменяемый" перед словами "Депутат Милонов"
08:51
13.03.2018
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Андрей
Генератор идей, ничего нового. А какой в этом смысл? Заменили бы лучше всё универсальным словом "роскомнадзор".
08:47
13.03.2018
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radiozaboy
" обязать все СМИ"

))) иншалла!
08:28
13.03.2018
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adgma
верное замечание сенатора!
08:23
13.03.2018
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