МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) попросил главу Роскомнадзора Александра Жарова обязать все СМИ указывать антироссийскую направленность западных санкций при их упоминании в материалах.
В качестве примера депутат привел опыт внедрения правила для СМИ об обязательном указании принадлежности той или иной группировки к перечню запрещенных террористических объединений на территории РФ.
"Мы все понимаем, что пресса и СМИ, по сути, являются главным источником формирования представления людей о происходящем в мире, об отношениях между государствами и о причинно-следственных связях тех или иных событий во внутренней и международной политике. В данной связи логичным шагом стало бы расширение разъяснительной роли государства при освещении международной обстановки в СМИ", — поясняет парламентарий.
"Граждане, читая или просматривая новости по теме западных санкций, могут сделать ошибочные выводы относительно реальных причин возникновения антироссийской политики Запада. Более того, подача данной темы в ряде либеральных изданий может в корне исказить природу возникновения данного конфликта", — подчеркивает политик.