России не нужно ужесточать ответные санкции против ЕС, заявил депутат

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия будет придерживаться своей политики и в перспективе продлит ответные санкции в отношении Евросоюза, при этом необходимости в их ужесточении нет, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее в понедельник Совет ЕС продлил еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Согласно релизу, оценка ситуации Евросоюзом не дает возможности изменить санкционный режим. Юридические акты по этому продлению санкций будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 13 марта.

"Мы будем придерживаться той политики, которая у нас была. Понимаем, что санкции наносят ущерб всем странам, но, к сожалению, такова позиция Евросоюза: вместо того чтобы оказывать активную поддержку в соблюдении договоренностей, движении в этом ключе, он продолжает старую и бесперспективную политику… Мы будем продлевать также санкции", — заявил РИА Новости Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что в первую очередь санкции наносят ущерб малому и среднему бизнесу, о чем открыто говорят политики ряда европейских стран. Депутат в то же время отметил, что не видит необходимости в ужесточении санкций со стороны РФ, добавив, что предпринятых мер "вполне достаточно".

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.