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Реакция на санкции

Военный эксперт рассказал, почему бесполезно вводить санкции против России

Сюжет:
Новые санкции США против России (301)
15:0612.03.2018
(обновлено: 15:08 12.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСтенд ОАО Рособоронэкспорт. Архивное фотоСтенд ОАО Рособоронэкспорт. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Второе место России по объему международного экспорта обычных вооружений свидетельствует об эффективной работе всей системы военно-технического сотрудничества и безрезультатности американских санкций, заявил в понедельник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Танк Т-90СМ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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SIPRI: Россия удерживает второе место в мировом экспорте оружия

"Россия занимает второе место по объему экспорта обычных вооружений, с каждым годом расширяя географию и номенклатуру поставок. Это свидетельствует об устойчивой позиции России на мировом рынке вооружения, неэффективности введенных против нее санкций со стороны США, целью которых является сорвать ряд контрактов на поставку вооружения между Россией и другими странами", — сказал Коротченко.

По его словам, это второе место обеспечивается эффективной работой всей системы военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами, которую возглавляет президент.

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"Эффективно работают ФСВТС и Рособоронэкспорт как спецэкспортер, коллектив которого несет основную тяжесть переговорного процесса, контрактной работы и поставок", — сказал Коротченко.

Он также отметил, что не менее важным элементом является эффективная работа предприятий ОПК, "которые производят не просто конкурентоспособную продукцию военного назначения, но и оружие, которое зачастую опережает аналоги, которые имеются в США и других странах".

Генерал Джозеф Вотел, глава Центрального командования вооруженных сил США, во время слушаний Комитета по вооруженным силам в здании Конгресса на Капитолийском холме. 27 февраля 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
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По данным ЦАМТО, первое место по фактическому объему экспорта вооружений по итогам 2017 года занимают США. По предварительным расчетам, объем идентифицированного военного экспорта США в 2017 году составил 37,766 миллиарда долларов, или 40,95% от общемирового объема.

Второе место в рейтинге ЦАМТО по объему экспорта обычных вооружений в 2017 году занимает Россия – 12,753 миллиарда долларов (порядка 15 миллиардов фактического экспорт с учетом "неучтенного объема"), или 13,83% от общемировых поставок.

Третье место по итогам 2017 года, согласно оценке ЦАМТО, занимает Франция – 7,697 миллиарда долларов, или 8,3% от общемировых поставок. Франция, как и Россия, существенно увеличила военный экспорт в последние годы. В 2017 году долевой показатель Франции достиг максимального значения за 4-летний период и составил 8,3%.

Танк Т-90 индийской армии
© AP Photo / Channi Anand
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В подсчет по России (как и по другим странам) включены только идентифицированные поставки основных видов обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Работы по сервисному обслуживанию, ремонту, поставке запчастей и мелким контрактам, информация о которых носит фрагментарный характер, в расчет включены не полностью (включены только те данные, по которым имеются официальные подтверждения).

По большинству крупнейших мировых поставщиков вооружений  "неучтенный" сегмент составляет от 3 до 5% от общего объема экспорта. Для России этот показатель существенно выше (15-20%), что связано со спецификой заключения контрактов в сегменте поставки запчастей, сервиса и ремонта. С учетом "неучтенного объема", по 2017 году и трем предыдущим годам экспорт России колебался в пределах около 15 миллиардов долларов, поскольку РФ значительно активизировала работу в сфере поставки запчастей, сервиса и ремонта. Тем не менее, как по России, так и по другим странам мира, все дальнейшие расчеты приведены на основании идентифицированных объемов экспорта.

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© РИА Новости, Инфографика
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