МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Санкции США против России направлены на дестабилизацию ситуации в стране, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя последнее по времени расширение санкций против Москвы со стороны Вашингтона.

"На самом деле его (закона CAATSA. — Прим. ред.) цель — не просто вмешиваться в наши внутренние дела, а вести дело к глубокой дестабилизации обстановки в стране, для чего, как это официально отмечено, в частности, в пояснениях к этому закону, американцы напрямую используют соответствующие неправительственные, некоммерческие организации <…> ", — заявил Рябков на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В Госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.