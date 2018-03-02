Косачев: США в любом случае нашли бы повод для продления санкций

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев не удивлен решением Администрации США продлить санкции против России. По его мнению, для этого подошел бы любой повод.

"Ничего нового в этой новости, увы, нет, решение было абсолютно предсказуемым. А если бы не было Украины, то обязательно нашёлся другой повод для продления санкций", сказал Косачев РИА Новости в пятницу.

По его словам, любопытно здесь другое — обоснование принятого решения: оказывается, украинский кризис "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США".

"Вроде бы: где Украина и где США? Ан нет. В том то все и дело, что события на Украине, как и до того по Крыму, развиваются не по американскому сценарию. Американский сценарий закончился в феврале 2014 года на Майдане, во многом спровоцированном американским вмешательством. И именно это — сценарии не по-американски где бы то ни было в мире — и представляет для США ту самую "экстраординарную угрозу". В прочтении Вашингтона", — отметил он.

Сенатор считает, что в более глобальном прочтении экстраординарную угрозу миру как раз и представляют "попытки США представить любую неординарную для них ситуацию в любой точке земного шара как угрозу себе самим". Так не должно быть, подчеркнул сенатор. "И так не будет, что и продемонстрировано исчерпывающим образом вчерашним посланием президента России", — заключил парламентарий.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.