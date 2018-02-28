Санкции против России бессмысленны и вредны для всех сторон, заявил Путин

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Цели, которые ставил Запад, вводя санкции против России, не достигнуты, они бессмысленны и вредны, наносят ущерб всем, заявил заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"Не мы же вводили санкции, против нас вводили санкции. Это наносит явный ущерб интересам стран Евросоюза, России. Неизвестно, правда, кому больше в конечном итоге. Главное, что цели, которые ставились авторами политики подобного рода, они не достигаются. В известном смысле, это бессмысленное и вредное занятие", — сказал Путин.