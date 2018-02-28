МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ответ Москвы на возможные санкции минфина США в отношении РФ может быть дан в разной форме, заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ответ может быть дан в разной форме", — сказал Рябков.

При этом дипломат отметил, что "никакого автоматизма с точки зрения характера нашей реакции быть не может".

"Мы видим, что все эти угрозы американской стороны отражают все большее бессилие и неспособность американской администрации осуществить нечто, что могло бы, я не хочу сказать, улучшать отношения, но помогло бы как-то по другому взглянуть на эту ситуацию. Они оказались полностью в плену собственных одномерных, примитивных и безрезультатных приемов, на которых зациклены не только по России, но и по ряду других направлений", — подчеркнул замглавы МИД РФ.