Санкции против России умиротворяют конгресс США, считает Косачев

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что очередные санкции против РФ, которые ранее анонсировал министр финансов США, не являются ответом на действия России, а вводятся исключительно ради умиротворения конгресса.

Ранее агентство Блумберг, со ссылкой на заявление главы минфина США Стивена Мнучина, сообщило, что новые санкции против РФ введут в течение 30 дней.

"Анонсированное минфином США введение очередных санкций против России – это реакция не на какие-то действия нашей страны или на некие новые открытия на тему "российского вмешательства", а исключительно ответ Белого дома на внутренний прессинг по принципу: "Просили? Получите!". Конгресс с помпой принял закон о новых санкциях против России, вступивший в силу в этом году, администрация в итоге опубликовала "телефонный справочник" известных лиц в России, а зубодробительных санкций, которыми так пугали с начала года, так и не последовало. Конгресс же жаждет крови, как известно, причем уже все равно чьей – Трампа или русских", — написал Косачев в Facebook.

Сенатор отметил, что в этой ситуации санкции практически неизбежны, но чем дальше, тем менее прицельный и осмысленный характер они будут принимать.

"Какие-либо цели, вроде изменения политики России в Сирии или на Украине, раскола в российских элитах, достижения любого иного осязаемого и четко сформулированного результата, де факто больше не преследуются. Санкции окончательно приобрели самодостаточный характер и вводятся не столько против России, сколько для умиротворения конгресса. Чтобы остановить этот процесс, изменить нужно не Россию и не ситуацию где-либо в мире, а исключительно умы в самой Америке. А до этого пока далеко, судя по всему: истеблишмент только вошел во вкус, и "отпустит" его явно нескоро", — подчеркну Косачев.

В настоящее время в отношении России в США принят целый ряд санкций в связи с ситуацией в Крыму, в Донбассе, а также из-за "вмешательства" в выборы.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что госдеп может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый "список Мюллера" по обвинению во вмешательстве в выборы в 2016 году.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".