В СФ назвали заявление госдепа о потерях российского ОПК от санкций вбросом

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Цифры госдепа США о якобы имеющихся потерях российского ОПК от санкций взяты с потолка, это информационный вброс, направленный на дискредитацию России накануне выборов президента РФ, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Госдепартамент США полагает, что антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского оборонно-промышленного комплекса примерно на три миллиарда долларов, заявила ранее на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Утверждение США о потерях российского бюджета из-за санкций — откровенный информационный вброс, часть гибридной войны, которую ведут американцы в преддверии выборов президента России", — считает Бондарев.

По его словам, озвученная госдепом цифра в три миллиарда долларов "взята с потолка".

"Говоря о потерях, которые якобы понес российский ОПК из-за американских санкций, госдеп США безуспешно пытается дискредитировать Россию на международной арене, выдает желаемое за действительное", — отметил сенатор.

Он напомнил, что американские санкции действуют уже почти четыре года, однако торговое сотрудничество с ключевыми для России партнерами продолжается, а объем экспорта российской продукции военного назначения растет.

"У нас много закупщиков продукции военного и двойного назначения и без США с их сателлитами: это страны ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН. Причем пакет заказов от иностранцев растет. На начало 2018 года, по данным "Рособоронэкспорта", он составляет более 50 миллиардов долларов", — заявил глава комитета.

К числу российских "долгосрочных" торговых партнеров в сфере вооружения, отметил Бондарев, относятся Китай, Алжир, Ирак, Египет, Индия, Индонезия, появились новые зарубежные претенденты на покупку российских вооружений — в частности, заключен контракт с Турцией на поставку ЗРС С-400.

По словам Бондарева, в ходе контртеррористической операции в Сирии ВС РФ испытали множество вооружений и специальной техники, "показали всему миру их мощь". "Поэтому, конечно, они будут востребованы и найдут достойных покупателей среди стран, желающих укреплять свою обороноспособность", — заявил сенатор.