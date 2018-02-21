Заявления США о потерях ОПК противоречат реальности, считает Швыткин

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Заявления представителя Госдепартамента США о том, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) потерял из-за санкций около трёх миллиардов долларов, противоречат реальности, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Это абсолютно противоречит реальности. Никакие санкции не могут переубедить наших партнёров по продаже оружия… Сегодня нет такого, что какая-то страна отказалась (от российского оружия). Они понимают, что, если какая-либо страна уйдёт с рынка покупки нашего оружия, то вернуться будет практически невозможно, потому что эту нишу займут другие страны. За нашим оружием гоняются. А то, что США очень боятся нашей конкуренции в ОПК, это очевидно", — сказал Швыткин РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.