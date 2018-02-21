Заявления США о потерях ОПК противоречат реальности, считает Швыткин

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Заявления представителя Госдепартамента США о том, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) потерял из-за санкций около трёх миллиардов долларов, противоречат реальности, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге, что по оценкам госдепа, антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского ОПК примерно в размере трех миллиардов долларов.

"Это абсолютно противоречит реальности. Никакие санкции не могут переубедить наших партнёров по продаже оружия… Сегодня нет такого, что какая-то страна отказалась (от российского оружия). Они понимают, что, если какая-либо страна уйдёт с рынка покупки нашего оружия, то вернуться будет практически невозможно, потому что эту нишу займут другие страны. За нашим оружием гоняются. А то, что США очень боятся нашей конкуренции в ОПК, это очевидно", — сказал Швыткин РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией — попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.