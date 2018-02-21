Российский ОПК не страдает от санкций США, считают в Совфеде

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский ОПК не несет прямых потерь от введения США антироссийских санкций, напротив, нарастил в последнее время портфель заказов от целого ряда стран, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Госдепартамент США полагает, что антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского оборонно-промышленного комплекса примерно на три миллиарда долларов, заявила ранее на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Объем заказов на российскую военную продукцию от разных стран растет, сегодня он составляет более 50 миллиардов долларов по данным "Рособоронэкспорта", — сказал Серебренников РИА Новости.

Он допустил, что от введения антироссийских санкций российский ОПК мог понести незначительные "косвенные" убытки, однако они были "с лихвой компенсированы" новыми заказами, в частности, с Турцией на поставку ЗРС С-400, а также текущими контрактами с рядом других стран, в частности, Мьянмой Индией, Индонезией и Китаем.

По словам Серебренникова, во многом на рост военных заказов у РФ повлияли успехи российских ВКС в Сирии, наглядно продемонстрировавшие технические возможности вооружений и военной техники РФ.

Кроме того, в необходимых отраслях российский ОПК уже перестроился "на новые рельсы в условиях санкций", сказал сенатор.