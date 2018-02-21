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Реакция на санкции

Данные США о потерях российского ОПК взяты с потолка, считает эксперт

10:4421.02.2018
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© AP Photo / Carolyn KasterУчастники демонстрации в Вашингтоне, США. Архивное фотоУчастники демонстрации в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Заявление госдепа США о понесенных Россией убытках в 3 миллиарда долларов от незаключенных контрактов на поставку российских вооружений неназванным странам не соответствует действительности, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ранее в госдепартаменте США заявили, что антироссийские санкции "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) примерно на 3 миллиарда долларов.

"Во-первых, эти цифры взяты с потолка, во-вторых, они абсолютно не отвечают никаким реалиям, в любом случае контракты прорабатываются и готовятся на протяжении достаточно длительного времени, поэтому чисто физически говорить о том, что кто-то отказался от заключения контрактов с нашей страной, абсолютно умозрительно", — сказал Коротченко.

При этом он напомнил о двух контрактах на поставку авиационной техники, о которых стало известно в последнее время: на шесть истребителей Су-30 для Мьянмы и контракт на поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии. Кроме того, по словам Коротченко, Россия в последние месяцы подписала целый ряд других оружейных сделок, "которые не раскрываются по понятным соображениям".

"Те страны, которые проводят суверенную политику, как закупали, так и будут закупать российское оружие. Союзники США, на которых Вашингтон имеет реальное влияние, у нас никогда ничего не закупали. В то же время та же Турция будучи членом НАТО подтвердила свое желание заключить контракт – фактически он уже начал реализовываться, на приобретение систем С-400", — добавил Коротченко.

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперт подчеркнул, что главный вопрос в противодействии американским санкциям – это поиск таких форм взаимных расчетов между зарубежными покупателями и российским ОПК, на которое США не могли бы влиять. Для этого может быть использован расчет в национальных валютах (минуя использование корреспондентских долларовых счетов российских и иностранных банков через американскую финансовую систему) или бартерные сделки.

"В то же время объявленные Вашингтоном санкции должны восприниматься серьезно, с точки зрения того, что они будут нам вредить. Об этом свидетельствует также и сказанное представителем госдепа о том, что все американские посольства получили соответствующие указания противодействовать российскому экспорту оружия. Очевидно, это будут делать не только сотрудники госдепа, но и резидентура ЦРУ, которая имеется в каждом дипломатическом представительстве за рубежом", — рассказал Коротченко.

Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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По его словам, такая практика существует с середины 1990-х годов, то есть на протяжении последних 20 лет Вашингтон активно противодействует российскому оружейному экспорту. Несмотря на это, Россия вышла на второе место по объему поставок вооружений и продолжает его удерживать.

"Надо отметить эффективную работу таких структур, как Рособоронэкспорт, его коллектив проделывает большую работу по подготовке контрактов, их заключению, реализации поставок и Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству. Эта вертикаль, которая замыкается непосредственно на президента, обеспечивает устойчивое положение России на мировом оружейном рынке. У нас растет и география поставок, и их номенклатура", — заключил Коротченко.

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