Данные США о потерях российского ОПК взяты с потолка, считает эксперт

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Заявление госдепа США о понесенных Россией убытках в 3 миллиарда долларов от незаключенных контрактов на поставку российских вооружений неназванным странам не соответствует действительности, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее в госдепартаменте США заявили, что антироссийские санкции "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) примерно на 3 миллиарда долларов.

"Во-первых, эти цифры взяты с потолка, во-вторых, они абсолютно не отвечают никаким реалиям, в любом случае контракты прорабатываются и готовятся на протяжении достаточно длительного времени, поэтому чисто физически говорить о том, что кто-то отказался от заключения контрактов с нашей страной, абсолютно умозрительно", — сказал Коротченко.

При этом он напомнил о двух контрактах на поставку авиационной техники, о которых стало известно в последнее время: на шесть истребителей Су-30 для Мьянмы и контракт на поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии. Кроме того, по словам Коротченко, Россия в последние месяцы подписала целый ряд других оружейных сделок, "которые не раскрываются по понятным соображениям".

"Те страны, которые проводят суверенную политику, как закупали, так и будут закупать российское оружие. Союзники США, на которых Вашингтон имеет реальное влияние, у нас никогда ничего не закупали. В то же время та же Турция будучи членом НАТО подтвердила свое желание заключить контракт – фактически он уже начал реализовываться, на приобретение систем С-400", — добавил Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что главный вопрос в противодействии американским санкциям – это поиск таких форм взаимных расчетов между зарубежными покупателями и российским ОПК, на которое США не могли бы влиять. Для этого может быть использован расчет в национальных валютах (минуя использование корреспондентских долларовых счетов российских и иностранных банков через американскую финансовую систему) или бартерные сделки.

"В то же время объявленные Вашингтоном санкции должны восприниматься серьезно, с точки зрения того, что они будут нам вредить. Об этом свидетельствует также и сказанное представителем госдепа о том, что все американские посольства получили соответствующие указания противодействовать российскому экспорту оружия. Очевидно, это будут делать не только сотрудники госдепа, но и резидентура ЦРУ, которая имеется в каждом дипломатическом представительстве за рубежом", — рассказал Коротченко.

По его словам, такая практика существует с середины 1990-х годов, то есть на протяжении последних 20 лет Вашингтон активно противодействует российскому оружейному экспорту. Несмотря на это, Россия вышла на второе место по объему поставок вооружений и продолжает его удерживать.

"Надо отметить эффективную работу таких структур, как Рособоронэкспорт, его коллектив проделывает большую работу по подготовке контрактов, их заключению, реализации поставок и Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству. Эта вертикаль, которая замыкается непосредственно на президента, обеспечивает устойчивое положение России на мировом оружейном рынке. У нас растет и география поставок, и их номенклатура", — заключил Коротченко.