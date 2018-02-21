МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. РФ не исключает возможности ответить на санкции против россиян из "списка Мюллера", если США их введут, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Мы всегда реагируем, в том числе зеркально. У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но прежде чем об этом говорить, надо реально посмотреть, что будет происходить в данной истории", — заявил Рябков журналистам.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что госдепартамент США может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый "список Мюллера".