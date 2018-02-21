В Госдуме прокомментировали ситуацию со "списком Мюллера"

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Возможное введение санкций в отношении 13 россиян из "списка Мюллера" будет воспринято как недружественный жест в сторону Москвы, будут сделаны определенные выводы, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэр сообщила, что госдепартамент США может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый "список Мюллера".

"Это совершенно недружественный шаг был бы со стороны США, поскольку никаких убедительных доказательств вмешательства не представлено мировому сообществу. Вообще, выглядит довольно странно, что какие-то 13 человек могли бы противостоять признанному лидеру, целому государству, которое обладает новейшими технологиями IT. Мы будем воспринимать это как очередной недружественный жест в сторону России и не более того", — сказал Морозов РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что Россия придерживается более дружественных подходов во внешней политике.

"Я не думаю, что мы будем сразу каким-то образом реагировать симметрично, но конечно, определенные выводы придется сделать", — заключил он.