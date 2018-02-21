Рябков рассказал, на что нацелены угрозы введения новых санкций США

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Угрозы США ввести новые санкции направлены на нагнетание напряженности в России в преддверии президентских выборов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ясно также, что все это скоординировано с учетом нашего внутреннего календаря. Парадоксальным образом американцы делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, на нагнетание напряженности в двусторонних отношениях в преддверии выборов президента, но при этом продолжают безосновательно, бездоказательно упрекать нас, что якобы мы вмешиваемся в избирательные процессы", — добавил он.