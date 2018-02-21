В Совфеде прокомментировали возможное введение новых санкций против россиян

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В случае введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый "список Мюллера", Россия может рассмотреть возможность ответных мер, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэр сообщила, что госдепартамент США может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый "список Мюллера".

Спецпрокурор США Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

"Мы первые шаги не делаем, тем более, что пока это только слова. Посмотрим, как в конечном счёте поступит американское руководство, и если такие санкции будут все же введены, в зависимости от этого можем рассмотреть ответные меры", — заявил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что американская сторона не представила никаких доказательств "сговора против США" этих российских граждан.

"Совершенно непонятно, каким образом они могли повлиять на политические процессы внутри США", — сказал он.