Мюллер: россияне собирали "развединформацию" во время поездок в США

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер утверждает, что ряд российских граждан собирали "разведывательную информацию" на территории США с целью вмешаться в выборы, говорится в обвинительном заключении.

Спецпрокурор утверждает, что обвиняемые россияне при получении виз заявляли, что намерены путешествовать в США с "личными целями" и "скрыли" факт работы на "организацию". В частности, обвиняемые посещали штаты Невада, Нью Мехико, Колорадо, Техас, Нью-Йорк.

"С целью собрать дополнительную информацию, обвиняемые и их подельники притворялись гражданами США и контактировали с политиками США и общественными активистами", — утверждается в тексте документа.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".