Кудрин сравнил с "черной меткой" "кремлевский доклад" США

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин назвал кремлевский доклад США "черной меткой" всей российской элите.

В январе Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет автоматических санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.

"Я не разделяю мнения тех, кто говорит: пустой доклад, там где-то списали с какого-то списка Forbes. Может, и списали, это там так прослеживается, но в этом и был принцип, видимо, тех, кто почему-то в последний момент выбрал этот принцип. Это жесткий принцип. Это "черная метка" всей элите страны в том, скажем, геополитическом споре, который возник. То есть не выборочно, как предполагалось, как ожидалось, а всех. Это, в общем-то, жесткий подход, я бы сказал", — сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

Он отметил, что действия США могут отпугнуть инвесторов от российского рынка, способствовать оттоку капитала.

"Ряд компаний уже получили уведомления от своих партнеров и от банков о дополнительном complaints control (внутренний контроль за соответствием деятельности законодательству – ред.) и изменении условий сделок. Уже. То есть даже еще и санкции не начались, а ряд филиалов и банков… ограничили свои операции с компаниями, потому что, когда расширен список, то очень трудно все время держать под контролем: с этими мы ведем отношения, а с этими нет", — добавил Кудрин.

По его словам, наличие широкого списка может привести к тому, что некоторые банки будет просто на всякий случай ограничивать свои операции. "Поэтому это жесткий удар по российской экономике", — считает Кудрин.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.