МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Новые санкции США не представляют серьезных угроз для экономики РФ и россиян, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"От того, что они какие-то там очередные списки опубликуют или какие-то решения объявят, принципиально ничего не изменится. Это не значит, что мы не следим за ситуацией, мы готовимся. Вот, например, банк недавно появился специальный, который должен заниматься обслуживанием в том числе оборонной промышленности, просто для того, чтобы нас, что называется, не застигли врасплох. В целом, я никаких существенных угроз для нашей экономики, а тем более для граждан нашей страны, не вижу", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.