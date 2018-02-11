Лавров прокомментировал включение в "кремлевский список" США

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что равнодушно относится к включению его имени в "кремлевский" список США, а также в целом к расследованию американскими властями якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы.

"Честно говоря, я совершенно равнодушен к тому, что сейчас происходит в связи с этим "кремлевским докладом", как и ко всему остальному, связанному с так называемым "русским досье" в Вашингтоне", — заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" . Он назвал смешными "кремлевский доклад" и соответствующий список. "Можно было вообще сделать это за полчаса", — отметил министр.

Лавров добавил, что когда появились первые обвинения в адрес РФ о вмешательстве в выборы президента США, у него "было очень тяжелое ощущение". "Я не верил своим глазам и ушам, исходя из того, что многих деятелей в Вашингтоне из администрации и конгресса я знал лично и общался с ними. Это достаточно серьезные, умные и вменяемые люди. То, что этот массовый психоз лишил их всех рациональных зерен, для меня было просто поразительно", — заявил министр.

По его словам, он постепенно утратил интерес к продолжающейся больше года теме, но следит за ней, поскольку "факты нужно знать в рамках моей работы и обязанностей, но что с этим делать, даже не знаю".

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

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