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Реакция на санкции

Лавров прокомментировал включение в "кремлевский список" США

Сюжет:
"Кремлевский доклад" Минфина США (193)
17:1011.02.2018
(обновлено: 17:42 11.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСергей Лавров. Архивное фотоСергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что равнодушно относится к включению его имени в "кремлевский" список США, а также в целом к расследованию американскими властями якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
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"Честно говоря, я совершенно равнодушен к тому, что сейчас происходит в связи с этим "кремлевским докладом", как и ко всему остальному, связанному с так называемым "русским досье" в Вашингтоне", — заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия-1". Он назвал смешными "кремлевский доклад" и соответствующий список. "Можно было вообще сделать это за полчаса", — отметил министр.

Лавров добавил, что когда появились первые обвинения в адрес РФ о вмешательстве в выборы президента США, у него "было очень тяжелое ощущение". "Я не верил своим глазам и ушам, исходя из того, что многих деятелей в Вашингтоне из администрации и конгресса я знал лично и общался с ними. Это достаточно серьезные, умные и вменяемые люди. То, что этот массовый психоз лишил их всех рациональных зерен, для меня было просто поразительно", — заявил министр.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Тайная часть "кремлевского доклада"
По его словам, он постепенно утратил интерес к продолжающейся больше года теме, но следит за ней, поскольку "факты нужно знать в рамках моей работы и обязанностей, но что с этим делать, даже не знаю".

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

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Реакция на санкции
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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christyanka hrist
К Сергею Лаврову срочно приставить дополнительную штатную единицу в виде ЗАМа -лучшего работника лучшей российской психушки для консультаций по работе с прогрессирующими психами из США и ЕС )))
18:50
11.02.2018
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Андрей Ивашовъ
Мне посчастливилось пожить во время первой холодной войны, даст Бог, переживу и вторую
18:04
11.02.2018
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Леонид .
Почему американцы нанесли мощнейшие удары авиацией и артиллерией по войскам САР ( в результате которых погибли наши люди), которые находятся на своей суверенной территории и восстанавливают свой суверенитет и законность?..Почему мы американцам в этом попустительствуем?? Такая выжидательная, мягкая и "выдержанная"позиция, уже очевидно, что пользы не приносит...ЕСли они понимают силу, то пора говорить языком силы...Не обязательно оружием, но в полной мере противодействовать им...Перекрывают нам газопроводы(строительство) , наложить одностороннии санкции и арестовывать все их суда-газовозы, и суда третьих стран, которые осуществляют поставки в интересах США...Это будет совершенно адекватно...
18:04
11.02.2018
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Леонид .
По его словам, он постепенно утратил интерес к продолжающейся больше года теме, но следит за ней, поскольку "факты нужно знать в рамках моей работы и обязанностей, но что с этим делать, даже не знаю". Из ответов Лаврова...
Уважаемый господин Лавров, пора перестать следить а переходить к активной позиции...Почему вы и высшее руководство допускает распространение санкций на экстерриториальной основе, то есть заявляет о наказании любых третьих лиц и сторон, в случае их контактов и контрактов с Россией...Мы что, в мире живем по законодательству США, причем не в полной его части, а только в части ограничений, которые внутри право имеет накладывать только суд?..Почему и зачем такая выжидательная позиция? Мы перестаем вас понимать..И перестаем одобрять ваши мягкотелые действия..
18:03
11.02.2018
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Денис Крылов
Интересно получается... Путин называет американцев партнёрами , а у они принимают закон о противниках Америки. И Россия в этом списке... Вот тебе и партнёры
17:31
11.02.2018
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Алгоритм А.И.
1. В дальнейшем всем представителям власти, чиновникам и не только, на вопросы о США, Западе, санкциях и прочих пакостях в отношении РФ, коротко и лаконично отвечать пословицей в несколько скорректированном духе: "Свора волков воет, свора шакалов подвывает, а Караван идёт".
И на этом заканчивать разговор!
17:30
11.02.2018
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Корона Русской Империи
Он понятно равнодушно, пока при кресле, а дочка папке устроит разгром.
17:14
11.02.2018
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