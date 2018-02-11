МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ – недобросовестная и нечистоплотная конкуренция, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".
Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.