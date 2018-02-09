Путин считает, что Западу надоест использовать санкции

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин выразил надежду, что Западу надоест политика санкций и отношения с Россией нормализуются.

"Думаю, что это самим скоро надоест, тем, кто это делает, все-таки надеюсь, что выйдем на какой-то путь нормальных отношений", — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он напомнил, что Россия считает политику искусственных ограничений в международных деловых отношениях тупиковым путем, который приводит всех к упущенной выгоде и прямым убыткам.

Президент отметил, что, когда общается с предпринимателями из других стран, видит, что они разделяют эту точку зрения. "Совсем недавно, вы видели, была встреча с представителями крупного французского бизнеса, мы сейчас только с президентом Франции говорили об этом по телефону. Мы в целом позитивно относимся к тому, что можем сделать вместе не только с Францией, но и с другими странами по развитию деловых связей", — рассказал глава государства.

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"Но политика ограничений, как вы знаете, ввелась очень давно. Поправка Джексона — Вэника была отменена и тут же в этот же день был принят закон Магнитского так называемый <…>. Еще задолго до событий на Украине, в Крыму, просто потому, что вот так хотят с нами работать", — добавил Путин.

Поправка Джексона — Вэника, ограничивающая торговлю с СССР, а затем и с Россией, действовала с 1974 года. В декабре 2012-го ее официально отменили, заменив "законом Магнитского". Он накладывает санкции на россиян, которых Вашингтон считает причастными к нарушениям прав человека. Им запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов, а их банковские счета могут быть заморожены.

Кроме того, в 2014 году США и другие страны Запада ввели против России санкции из-за конфликта на Украине, сначала против отдельных лиц и компаний, а затем против целых секторов российской экономики. Эти меры несколько раз продлевались и расширялись. В конце января американский Минфин опубликовал так называемый "кремлевский доклад", в который включил более 200 человек — практически все российское руководство и крупных предпринимателей. Предполагается, что на основе этого списка будут подготовлены новые санкции.

В Москве приняли ответные меры, ограничив экспорт продуктов из США, стран ЕС, Австралии, Канады и Норвегии, и неоднократно подчеркивали, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.