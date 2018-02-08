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Реакция на санкции

Собчак в США раскритиковала попытки изолировать Россию

Сюжет:
"Кремлевский доклад" Минфина США (187)
17:4308.02.2018
1470510
© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в ВашингтонеКандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Тактика по изолированию Москвы губительна для Запада, антироссийские перекосы в американских СМИ ухудшают ситуацию, заявила кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в ходе своей поездки в США.

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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"Ну конечно, я вижу сильные перекосы в (американских) новостях. И в подаче информации (в США). Россия опять стала врагом номер один. Потеснив в этой роли даже Китай. И бесконечные разговоры о том, как Россия вмешивалась в выборы, это, конечно, сейчас главный скандал в Америке, и это ухудшает ситуацию", — заявила Собчак РИА Новости.

Вашингтон продолжает обвинять РФ во вмешательстве в выборы. Россия ранее неоднократно опровергала такие обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Кандидат в президенты отметила, что у американцев "опять выстраивается негативный образ такой далекой заснеженной страны, где живут варвары, от которых можно ожидать всего, чего угодно". "Я против этого, это совершенно неконструктивно. Ни к чему хорошему это наши страны не приведет", — подчеркнула Собчак.

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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"Я просто считаю, что тактика Запада — максимально как бы отстранить Россию от всех международных процессов — губительна для самого Запада прежде всего, потому что как бы выстраивается система, при которой Россия попадает в некую изоляцию, Россия чувствует, что против нее организованы какие-то союзы, и в итоге именно благодаря этому и рождается национализм, рождаются диктаторские режимы", — добавила она.

Еще одним негативным фактором для российско-американских отношений Собчак считает так называемый "кремлевский доклад". По ее мнению, попадание в него ряда российских бизнесменов вызывает недоумение.

"Причем здесь просто богатые люди в России? Причем здесь Михаил Фридман, Аркадий Волож, Юрий Мильнер? При чем здесь Юрий Шефлер, который вообще не может въехать в Россию?" — недоумевает Собчак.

"И в этом смысле, мне кажется, крайне вредно для наших отношений, опять-таки, даже публиковать подобные, пусть они их даже называют их "предварительные списки". Это ещё не санкционный лист. Но все равно, это очень негативный эффект, люди попадают под пристальное внимание всех служб. По ним будут проведены отдельные расследования. Это все крайне негативная ситуация. И я не понимаю, почему предприятия и бизнесмены должны страдать из-за того, что они просто граждане России", — продолжила собеседник агентства, добавив, что санкции должны носить адресный характер.

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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По ее мнению, Вашингтон создает ситуацию, при которой Россия "будет озлобляться". "Страна будет, наоборот, чувствовать желание отомстить, противостоять такой агрессии. Ни к чему хорошему, как мы помним из исторического опыта, это не приводит", — подчеркнула она.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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Реакция на санкции
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Андрей Туфиков
Говорящая госдеповская кукла-кандидат (купленная) полетела к хозяевам на подзарядку.
17:47
08.02.2018
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