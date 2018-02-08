Немецкий депутат пообещал обсудить вопрос отмены антироссийских санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Вопрос об отмене антироссийских санкций может быть поднят в земельных парламентах ФРГ, где есть представители правой партии "Альтернатива для Германии", сообщил депутат парламента Берлина Харальд Лаатч.

Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии", которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала там третьей политической силой.

"Мы, конечно, не правящая партия, но мы партия, которая пользуется тоже уважением, и мы о многом будем говорить по своему возвращению (из Крыма). Первое, что мы можем сделать, это проинформировать немецкую общественность. В Германии 16 земель, где в парламентах представителями является наша партия, и мы можем поднять вопрос об отмене санкций", — сказал Лаатч журналистам.