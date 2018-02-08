МИД раскритиковал действия США по блокировке международных переводов России

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва считает возмутительной ситуацию, когда власти США блокируют международные банковские переводы России, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

"В последнее время мы немало говорили о попытках оказать давление на Россию, они не столько отличаются эффективностью, но на самом деле принимают по-настоящему причудливые формы, вызывают серьезные вопросы относительно мотивации этих действий", — сказала она.

По ее словам, на днях Министерство финансов США задержало проходивший через один из американских банков перевод на 20 тысяч долларов от Ассоциации океанического рыболовства Китая за услуги российских пограничных инспекторов по проверке соблюдения платных квот на промысел в исключительной экономической зоне России.

"Знаете, такое впечатление, что уже боятся, что и рыбы будут вмешиваться во внутренние дела США", — с иронией сказала Захарова.

Она пояснила, что платеж китайских рыбаков оказался заблокирован под тем предлогом, что пограничники входят в состав ФСБ, а против нее в декабре 2016 года ввела санкции еще администрация Барака Обамы.

"Мощный аргумент", — отметила Захарова.

Она добавила, что такая возмутительная ситуация возникает не впервые, а это просто один из примеров.