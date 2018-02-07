Слуцкий рассказал, почему Россия неохотно отвечает на провокации США

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Москва неохотно отвечает на провокационные действия США по той причине, что Вашингтон откровенно провоцирует Россию, чтобы выставить ее в мировом информационном поле страной-изгоем, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Парламентарий пояснил, что провокации нацелены на то, чтобы, вынудив Россию отвечать, сделать ее в информационном пространстве страной-изгоем.
"Вот почему мы не реагируем симметрично, а реагируем, когда уже просто некуда деваться и речь идет о нашем национальном самосознании, о нашей национальной гордости. Но идем мы на эти симметричные меры крайне неохотно, а там творится просто беспредел", — подытожил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва нацелена на сотрудничество с Вашингтоном, но есть политические силы на Западе, которым выгодно вернуть РФ и США в эпоху холодной войны.