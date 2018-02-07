Слуцкий рассказал, почему Россия неохотно отвечает на провокации США

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Москва неохотно отвечает на провокационные действия США по той причине, что Вашингтон откровенно провоцирует Россию, чтобы выставить ее в мировом информационном поле страной-изгоем, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Флаги снимают, закрывают консульства в Сан-Франциско, высылают дипломатов без всякого на то основания. И мы до последнего воздерживаемся от симметричных ответов, которые на самом деле просто были бы ответами на провокацию со стороны официального Вашингтона", — заявил Слуцкий в ходе молодежного интерактивного шоу "33 вопроса политику".

Парламентарий пояснил, что провокации нацелены на то, чтобы, вынудив Россию отвечать, сделать ее в информационном пространстве страной-изгоем.

"Вот почему мы не реагируем симметрично, а реагируем, когда уже просто некуда деваться и речь идет о нашем национальном самосознании, о нашей национальной гордости. Но идем мы на эти симметричные меры крайне неохотно, а там творится просто беспредел", — подытожил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва нацелена на сотрудничество с Вашингтоном, но есть политические силы на Западе, которым выгодно вернуть РФ и США в эпоху холодной войны.