В "Газпроме" заявили, что под санкции попадает менее 1% добычи компании

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Санкции США и ЕС не препятствуют доступу "Газпрома" к глобальным рынкам капитала, говорится в презентации "Газпрома", подготовленной ко Дню инвестора, который проходит в Нью-Йорке.

"Санкции США и ЕС не ограничивают доступ "Газпрома" к глобальным рынкам капитала", — говорится в презентации.

Возможность введения новых санкций США, касающихся экспортных газопроводов, не распространяется на проекты, объявленные к реализации до 2 августа 2017 года, отмечается в презентации со ссылкой на разъяснения OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами).

Кроме того, технологические санкционные ограничения касается менее 1% добычи углеводородов группы "Газпром", говорится в презентации.

"Газпром" в начале 2018 года проводит Дни инвестора в Нью-Йорке и Лондоне. В 2017 году Дни инвестора прошли в Гонконге и Сингапуре.