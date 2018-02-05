МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия в ситуации с составленным в США "кремлевским списком" будет действовать в своих интересах, ответные меры на возможное введение новых санкций последуют своевременно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я хочу вам напомнить слова президента о том, что Россия будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее собственным интересам", — сказал Песков в ответ на вопрос об ответе на возможные новые санкции со стороны США, отметив, что такой ответ будет сделан "своевременно".
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства отмечал, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".