МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия в ситуации с составленным в США "кремлевским списком" будет действовать в своих интересах, ответные меры на возможное введение новых санкций последуют своевременно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

"Я хочу вам напомнить слова президента о том, что Россия будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее собственным интересам", — сказал Песков в ответ на вопрос об ответе на возможные новые санкции со стороны США, отметив, что такой ответ будет сделан "своевременно".

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства отмечал, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".