Жители Крыма вышли на митинг против санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. В центре Симферополя прошел митинг против западных санкций, в котором, по данным организаторов, приняли участие около 10 тысяч человек.

Митинг согласован с городскими властями. Его инициатор — крымская региональная молодежно-патриотическая организация "Основа". На приглашение выйти на митинг откликнулись представители различных партий, общественности, трудовых коллективов, студенчества, казачества. Поддержку собравшимся пришли выразить глава крымского парламента Владимир Константинов, депутаты Госдумы РФ Константин Бахарев, Светлана Савченко, Андрей Козенко.

Собравшиеся держали в руках плакаты: "Санкции объединяют", "Россию санкциями не запугать", "Долой санкции!", "Крым останется российским", "Победа за нами" и прочие. По окончании митинга были развернуты большой российский триколор и флаг республики Крым, как символы единства и сплоченности.

В общении с журналистами Константинов заявил, что крымчане уже равнодушно относятся к западным санкциям. "Мы видим по настроению людей. Они уже не вспоминают и не задаются вопросом. Санкции, они, конечно, обидные. Если бы не было санкций, из нашего аэропорта летали бы самолеты по всей Европе, но это обязательно произойдет. Пока нам и так неплохо живется, экономика развивается, люди живут в достатке", — сказал он.

По его словам, санкции влияют больше морально из-за своей несправедливости. "Непонятно за что и почему, но это уже отдельная тема. Я сам нахожусь под санкциями и очень прекрасно себя чувствую", — подчеркнул Константинов.

Санкции в отношении Крыма были введены в 2014 году после воссоединения с Россией.

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