Жители Крыма вышли на митинг против санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. В центре Симферополя прошел митинг против западных санкций, в котором, по данным организаторов, приняли участие около 10 тысяч человек.
Собравшиеся держали в руках плакаты: "Санкции объединяют", "Россию санкциями не запугать", "Долой санкции!", "Крым останется российским", "Победа за нами" и прочие. По окончании митинга были развернуты большой российский триколор и флаг республики Крым, как символы единства и сплоченности.
В общении с журналистами Константинов заявил, что крымчане уже равнодушно относятся к западным санкциям. "Мы видим по настроению людей. Они уже не вспоминают и не задаются вопросом. Санкции, они, конечно, обидные. Если бы не было санкций, из нашего аэропорта летали бы самолеты по всей Европе, но это обязательно произойдет. Пока нам и так неплохо живется, экономика развивается, люди живут в достатке", — сказал он.
По его словам, санкции влияют больше морально из-за своей несправедливости. "Непонятно за что и почему, но это уже отдельная тема. Я сам нахожусь под санкциями и очень прекрасно себя чувствую", — подчеркнул Константинов.
Санкции в отношении Крыма были введены в 2014 году после воссоединения с Россией.
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