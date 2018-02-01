Путин: ответные меры на санкции позитивно повлияли на АПК

Владимир Путин во время общения с рабочими ОАО Ростсельмаш в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 1 февраля 2018

Владимир Путин во время общения с рабочими ОАО Ростсельмаш в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 1 февраля 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Российские ответные меры на санкции привели к запуску целой цепочки положительных последствий в отечественном агропромышленном комплексе, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время общения с рабочими "Ростсельмаша" президент напомнил, что российский рынок был прикрыт для сельхозтоваров из стран, которые ввели санкции против РФ.

"К чему привело это? К некоторым не очень приятным последствиям на первом этапе — к росту цен на сельхозпродукцию, к сожалению, но это было неизбежно", — сказал он.

"Но зато стал быстро развиваться сельхозпроизводитель. А что дальше произошло? Вся цепочка начала расти, в том числе сельхозмашиностроение", — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что также достаточно быстро выросла сфера переработки.

"То есть это целая цепочка реальных положительных последствий", — заключил глава государства.

Он также обратил внимание, что даже внутри страны еще недавно спрос на технику "Ростсельмаша" уступал спросу на иностранные агромашины.

"А сейчас вы продаете вашу технику в 37 стран. А если так дальше дело пойдет — я справки посмотрел пока сюда летел — лет через 5-7 это будет уже 60-65 стран", — заметил Путин, назвав это "в хорошем смысле агрессивной политикой" предприятия.