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Реакция на санкции

ЦБ оценил риски распространения американских санкций на госдолг России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6530)
14:0601.02.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТабличка на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фотоТабличка на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ, 1 фев — РИА Новости. ЦБ оценил риски распространения санкций США на госдолг РФ и пришел к выводу, что запрет иностранным инвесторам покупать новые ОФЗ или владение выпущенными ранее бумагами вызовет лишь краткосрочную волатильность на рынке российского госдолга РФ, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Купюры 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По ее словам, эти ограничения не будут иметь большого эффекта ни для экономики, ни для финансовой стабильности, ни для финансового сектора России.

"Мы этот риск видели и раньше, видим и сейчас", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о возможных рисках для России от распространения санкций США на госдолг. "Мы его (риск – ред.) оценивали, оценивали влияние двух возможных сценариев: сценария, когда будет запрет на покупку новых, и запрет на владение (уже выпущенных – ред.) облигаций", — сказала она.

"Конечно, оба этих решения могут спровоцировать некоторую волатильность на рынке государственного долга, но на наш взгляд, даже если и будет первоначальная краткосрочная волатильность, рынки потом придут в равновесие. Мы здесь не видим каких-то больших эффектов ни на экономику, ни на финансовую стабильность, ни на финансовый сектор", — заявила глава ЦБ.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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В Кремле оценили опасность расширения санкций США на российский госдолг
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что новые санкции против России будут введены в ближайшем будущем, Вашингтон уже работает над ними. Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия конгресс соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

Согласно данным Банка России, доля ОФЗ РФ, находящихся в собственности иностранцев, за ноябрь 2017 года снизилась на 0,6 процентного пункта по сравнению с октябрем и на 1 декабря составила 32,1%. Вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились к 1 декабря до 2,183 триллиона рублей с 2,184 триллиона рублей на 1 ноября.

Объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 декабря вырос до 6,798 триллиона рублей против 6,687 триллиона рублей месяцем ранее.

Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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Реакция на санкции
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vovan buyvolov
Почему бы Эльвире Набиуллиной не выступить перед жителями России и не объяснить суть работы Центрального банка России, не рассказать о том почему даже внутрироссийские платежи обязаны проходить через банки-корреспонденты в штатах и еще много чего, например, кому этот банк подчиняется. Разумеется, наверху считают, что это не нашего ума дело,но глава центробанка может снизойти до нас хоть однажды...
14:43
01.02.2018
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