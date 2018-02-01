Пушков рассказал о парадоксе западной политики

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Государства — члены Евросоюза несут серьезные потери в связи с санкциями США против России, заявил сенатор Алексей Пушков.

Такое явление парламентарий назвал "парадоксом политики Запада".

"Парадокс политики Запада: санкции против России вводят США, а платят за них европейцы. Страны ЕС потеряли от 40 до 60 миллиардов долларов. США — копейки", — написал парламентарий в микроблоге в Twitter.

Сенатор также прокомментировал заявление представителя госдепа США Хезер Науэрт, которая сообщила, что новые ограничительные меры против Москвы, если они будут введены, могут затронуть компании вне России за ведение бизнеса с российским оборонным сектором.

"Цель США — "не допустить важных доходов в российскую казну" через блокирование военных сделок в мире с Россией. Политика финансового удушения", — отметил Пушков.

Отношения Москвы и Вашингтона ухудшились на фоне украинского кризиса и вхождения Крыма в состав России. Американские власти не признали изменение государственной принадлежности региона и ввели санкции против России.

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. За это решение проголосовали более 95% жителей. Референдум состоялся после госпереворота на Украине в 2014 году. Москва многократно заявляла, что присоединение Крыма не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.