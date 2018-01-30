Торгпред России предупредил о риске ведения бизнеса в США

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости, Екатерина Соболь. Международные инвесторы будут трактовать появление "кремлевского списка" как попытку США решать политические вопросы, используя экономические инструменты, что несет риски для бизнеса, заявил во вторник РИА Новости торгпред РФ в США Александр Стадник.

"В целом же содержание этих списков, их форма и время подачи к самому концу отведенного на подготовку срока свидетельствуют о наличии глубоких противоречий между определенной частью законодательной и исполнительной власти США. В этой связи США выглядят как прогнозируемое в своей непредсказуемости государство. В любой стране такие разногласия и непредсказуемость трактуется инвесторами как риск для ведения дел", — заявил торгпред.