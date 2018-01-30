Торгпред России в США заявил, что "кремлевский доклад" необходимо изучить

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости, Екатерина Соболь. Появление "кремлевского списка" почти не окажет влияния на инвестклимат в РФ, но нужно изучить возможные негативные последствия и, возможно, даже использовать вероятные санкции в интересах российской экономики, заявил РИА Новости торгпред РФ в США Александр Стадник.

"В России практически никакого (влияния на инвестклимат этот список не окажет). У нас на инвестклимат оказывают влияние меры нашего правительства и наших региональных властей по его улучшению. И, как вы знаете, эти меры дают о себе знать. Конечно, нам еще надо работать над его совершенствованием, но те же показатели Всемирного банка в рейтинге инвестиционной привлекательности стран Doing Business говорят сами за себя. Весь период последних санкций Россия демонстрирует в нем одну из лучших мировых динамик. Напомню, что в 2012 году мы занимали в рейтинге 120-ю позицию, к 2018 году поднялись в нем на 35-е место", — заявил он.

"Необходимо проанализировать возможные последствия от составления так называемого "кремлевского списка", представленного минфином США в конгресс, принять необходимые меры для купирования возможных негативных последствий, а может быть, и использования в наших интересах для развития экономики внутри страны и расширения интеграционных связей", — добавил он.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".